إيقاف أم غرامة؟ صفقة تشيلسي في ورطة بسبب العنصرية على تيك توك

آخر ما يريده النجم الأوكراني في بداية رحلته مع البلوز

قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفتح التحقيق مع الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك لاعب تشيلسي الجديد بتهمة العنصرية.

مودريك انضم لصفوف البلوز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من شاختار الأوكراني، في صفقة تصل قيمتها إلى 95 مليون يورو بعد صراع مع جاره اللندني آرسنال.

صاحب الـ22 سنة أثار حالة من الجدل، بسبب مقطع فيديو منشور على موقع "تيك توك" وهو يتلفظ بكلمة عنصرية ضد السود على أنغام أغنية لمؤدي الراب "Lil Baby".

ورغم اعتذاره بشكل رسمي عن الواقعة وقيامه بإزالة الفيديو، إلا أن موقع "TheAthletic" أكد أن الاتحاد الإنجليزي يقوم بالتحقيق مع اللاعب تمهيدًا لاتخاذ إجراءات ضده.

ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية تعرض اللاعب للإيقاف أو الغرامة، بسبب اللفظ المستخدم في الفيديو الذي وصلت مدته 40 ثانية، لتمثيله إهانة شديدة لأصحاب البشرة السمراء.

يذكر أن مودريك ظهر مرة واحدة مع البلوز منذ انتقاله للفريق، حيث لعب لمدة 35 دقيقة أمام ليفربول وظهر بصورة جيدة.