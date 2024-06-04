إشارة على بدء الصراع الحقيقي بين النجمين

يبقى إعلان انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي، إلى ريال مدريد، هو الحدث الأكبر في سوق الانتقالات الصيفية 2024، حتى أنه جذب اهتمام أكبر نجوم العالم.

وأعلن ريال مدريد أخيرًا وبشكل رسمي عن ضم كيليان مبابي إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، أمس الإثنين، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنصرم.

ونشر مبابي على حسابه الرسمي بموقع الصور "إنستجرام"، مجموعة من الصور له بقميص ريال مدريد أثناء فترة طفولته وعلق عليها: "الحلم أصبح حقيقة. سعيد جدًا وفخور بأن أكون جزءًا من نادي أحلامي ريال مدريد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "من المستحيل أن أشرح مدى السعادة والحماس الذي أشعر به الآن. لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم، أيها المدريديستا، وأشكركم على دعمكم الرائع".

وكان النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، واحدًا من ملايين المعجبين بمنشور مبابي، حيث وضع علامة "لايك" على صور "كيليان الصغير" بقميص ريال مدريد.

Goal

في نفس السياق، قام هالاند بوضع إعجاب على صورة النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد وزميله السابق في بوروسيا دورتموند، أثناء احتفال الأخير بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.

Goal

ويعتبر هالاند واحدًا من أهم نجوم كرة القدم العالمية على الساحة، حيث تضعه الجماهير في منافسة شرسة مع مبابي للمنافسة على الكرة الذهبية في المستقبل، بعد انتهاء حقبة سيطرة كريستيانو رونالدو وميسي على الجائزة.