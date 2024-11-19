"اضطررت لإيذاء ميسي".. دي ماريا: ريال مدريد مورينيو لجأ إلى العنف للفوز على برشلونة جوارديولا!

ماذا قال النجم الأرجنتيني؟

تحدث النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب بنفيكا البرتغالي الحالي وريال مدريد السابق، عن المنافسة الشديدة بين ريال مدريد تحت قيادة جوزيه مورينيو وبرشلونة بقيادة بيب جوارديولا.

وركز النجم الأرجنتيني بشكل خاص على نهائي كأس الملك 2011، الذي أقيم في ملعب ميستايا، وحسمه ريال مدريد بهدف كريستيانو رونالدو في الدقيقة 102 من الوقت الإضافي.

وقال دي ماريا في مقابلة مع قناة "كلانك": "الطريقة الوحيدة للفوز على برشلونة في ذلك الوقت كانت باللعب القوي (العنف)، والضغط، والجري أكثر منهم".

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وأضاف: "وصل الأمر إلى حد التصادمات داخل الملعب، وفي بعض الأحيان كنت خائفًا على ليونيل ميسي، كنت أحرص على عدم إصابته أكثر من أي شيء آخر".

وواصل: "أتذكر حيث ارتكبت خطأ قويًا ضد ميسي، كنت مضطرًا لإيقافه لأنه كان يشكل خطورة كبيرة على مرمانا، اعتذرت له بعد ذلك، لكن لم يكن هناك خيار آخر".

وعن مستقبله في كرة القدم، ختم دي ماريا: "أنا أستمتع أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد الفوز بكأس العالم مع الأرجنتين،أشعر بأنني قادر على الاستمرار لعدة سنوات أخرى، بدأت في دراسة التدريب، لأني أريد أن أفهم اللعبة بشكل أعمق، وأتعلم كيف أكون مدربًا في المستقبل".