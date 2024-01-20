إيذاء جسدي وخلق الأزمات .. كواليس مثيرة تُكشف لأول مرة في قضية حمدالله والنصر!

الكشف عن كواليس نارية في قضية حمد الله والنصر التي انتهت بالصلح

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على الرغم من أن قضية النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مع ناديه السابق النصر، إلا أن هناك بعض الكواليس المثيرة التي تم الكشف عنها الآن!

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وكشف القانوني أحمد الشيخي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن كواليس القضية بالكامل، حيث أكد على أن حمد الله رفع قضية ضد نادي النصر، ثم رفع العالمي قضية ضد النجم المغربي.

وأكد النصر في قضيته على أن حمد الله تغيب عن آشعة MRI وادعى معاناته من آلام، وهدد أحمد الغامدي بالإيذاء الجسدي، ووكيل حمد الله نشر منشورًا ضد حسين عبد الغني المدير التنفيذي لكرة القدم السابق بالنادي.

وجاء رد حمد الله على قضية النصرة، بأن موضوعه مع الرئيس التنفيذي الغامدي منظور في المحكمة الجزائية في جدة، ولا علاقة بقضية الفيفا، وطلب من النصر أن يدفع له رواتبه المتأخرة، والتعويض عن فسخ العقد غير المشروع من جانب النصر.

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وقام النصر بإضافة 104 مرفقات جديدة، وقام بتعديل طلباته لدى FIFA، يث أضاف إليها طلب إصدار عقوبات ضد نادي الاتحاد، وأكد النصر لـ FIFA أن الأدلة الجنائية أكدت أصوات حمد الله مع حامد البلوي ومشعل السعيد وحمد الدوسري، وحمد الله ذكر في التسجيلات أنه يُريد خوض تحدي جديد، وأكد ذلك لاحقًا بوضوح عندما ذكر أنه حر.

وشدد النصر في قضيته على أن حمد الله خلق المشاكل والأزمات مع سلطان الغنام، ولم يحترم شارة القيادة في مباراة أبها، وركل السبورة في مناسبة أخرى، كما سخر من التدريبات الصباحية.

وأرسل حمد الله خطابًا إلى FIFA يطلب منه التركيز فقط في القضية الرئيسية دون تشتيت، وهي قضية فسخ العقد، وطلب إلغاء قرار اتحاد الكرة السعودي بشأن إيقافه 4 أشهر دون دليل على مفاوضاته مع الاتحاد، وأنه كان يُريد التجديد ولكن رئيس النصر رفض هذا الأمر.

ورد الاتحاد على FIFA بأنه وقع مع حمد الله وهو حر، والنصر هو المخطئ في فسخ العقد، ويجب عليه دفع تعويض للاعب وليس قانونيًا إيقاع أي عقوبات على العميد.وشدد الشيخي على أن فيفا وجد نفسه متورطًا في القضية، وحاول عرضها على لجنة الانضباط الدولية، ولكنها اعتذرت، وفي النهاية حدث التصالح بين جميع الأطراف بشكل ودي، حيث تم التوقيع على هذا الأمر، لتنتهي القضية.

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