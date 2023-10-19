"لا يزال عمري 32!" .. إيدين هازارد يكشف أسباب تفضيله الاعتزال على الانتقال للسعودية

عروض سعودية وأمريكية وصلت للنجم البلجيكي، فلماذا اعتزل؟

SHAHID

كشف النجم البلجيكي المعتزل حديثًا إيدين هازارد أسباب اتخاذه لقرار الاعتزال، رغم امتلاكه عدة عروض، أبرزها من السعودية، كان آخرها في الصيف الماضي.

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صاحب الـ32 عامًا أعلن تعليق حذائه بشكل رسمي قبل أسبوع تقريبًا، بعدما ظل دون نادٍ منذ نهاية الموسم الماضي، عقب فسخ عقده مع ريال مدريد الإسباني.

وبحسب التقارير، حاولت بعض الأندية السعودية والأمريكية استقطابه لمزاملة البرتغالي كريسيتانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه رفض جميعها.

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حول هذا يقول هازارد، خلال تصريحاته لـ"L’Avenir": "قلت مرارًا أنني سأتوقف عن اللعب بمجرد توقف شعوري بالاستمتاع، لن ألعب في أي مكان مقابل المال، عمري 32 عامًا، وأمامي حياة كاملة لأستمتع بها بعيدًا عن الملاعب".

وأضاف: "لم أعد أشعر بالاستمتاع في التدريبات، ولم أعد ألعب، لذلك كان قرار الاعتزال بسيطًا".

يذكر أن مسيرة هازارد في الملاعب استمر 16 عامًا تقريبًا، حصد خلالها مختلف البطولات في إنجلترا وإسبانيا، بخلاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي كذلك.

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