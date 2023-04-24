رحيل إيدين هازارد عن ريال مدريد قد يكون كلمة السر للجميع

لم يُحدد مستقبل الإسباني ماركو أسينسيو مع ريال مدريد بعد رغم قرب انتهاء عقده مع الفريق؛ مصير جناح ريال مدريد مرتبط بعدد من السيناريوهات ولاعبين في صفوف النادي الإسباني على رأسهم إيدين هازارد.

وينتهي عقد أسينسيو، 27 سنة، مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي الذي يقدم في نصفه الثاني مستوى متميز بتسجيله 10 أهداف وصناعة ستة آخرين لزملائه ليكون خامس هدافي الفريق هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن ريال مدريد ينتظر تقديم عرض لماركو أو لا حتى تقييم موقف براهيم دياز، 23 سنة، لاعب الفريق المعار إلى ميلان والذي ستنتهي إعارته في يونيو المقبل.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن النادي لن يبقي اللاعبين معًا وسيختار واحد منهما لأن أسلوب لعبهما متشابه.

لكن أمام ريال مدريد سيناريو آخر للإبقاء على اللاعبين معًا، وسيكون ذلك في حالة التخلص من إيدين هازارد لاعب ريال مدريد المتبقي في عقده موسمًا مع الفريق وصاحب أعلى راتب بين لاعبي فريق العاصمة الإسبانية.

ويبدو التخلي عن هازارد ليس سهلًا على ريال مدريد؛ ليس لتمسك النادي به ولكن ربما لصعوبة إيجاد نادٍ يوافق اللاعب على الانضمام له مع تدني مستواه وعدم رغبته في الرحيل عن ريال مدريد كما قال هو من قبل.

وسيكون أمام إدارة ريال مدريد عدد من القرارات المهمة في الصيف نظرًا لانتهاء عقود عدد من لاعبي الفريق بينهم توني كروس ولوكا مودريتش وناتشو وداني سيبايوس بجانب أسينسيو وكريم بنزيما الذي يُقال إن ريال مدريد فعل بندًا في عقده ومدده موسمًا.