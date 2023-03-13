إيدير ميليتاو يحذر محمد صلاح قبل قمة دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد

نجم ريال مدريد يشيد بمحمد صلاح قبل موقعة دوري الأبطال

تحدث إيدير ميليتاو، لاعب فريق ريال مدريد عن المواجهة الحاسمة التي ستجمع فريقه بنادي ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لاستضافة ليفربول يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال، وكان الريدز قد تلقى هزيمة كبيرة في الذهاب بنتيجة 5-2.

وقال ميليتاو في تصريحات صحفية عقب مباراة إسبانيول: "ليفربول لديه فريق رائع والآن لا نريد أن نتفاجأ على أرضنا لقد ظهر محمد صلاح في أعلى مستوياته مؤخرًا إنه دائمًا خطير وضدنا فهو متحمس للغاية وكذلك روبرتو فيرمينو يسجل الأهداف مرة أخرى".

وتابع: "حتى نهاية هذه المباراة لم يتم تقرير أو تأكيد أي شيء ".

كما أكد أن المباراة لم تنتهي قائلًا: "يعتقد بعض الناس أن هذه المواجهة انتهت بالفعل لكنني أتوقع ليلة كبيرة بين فريقين لهما أكبر تاريخ في كرة القدم العالمية".

وأضاف: "من المؤكد أن ريال مدريد لديه ميزة كبيرة للغاية ولكن مع ذلك يجب أن ننتظر 90 دقيقة أخرى لنتأكد".

ورغم دخول ليفربول إلى مباراة الأربعاء بعد الخسارة بنتيجة 1-0 أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي، إلا أنا حقق ليفربول بعض العودة الرئيسية في دوري أبطال أوروبا في الماضي وأشهرها قلب تأخره بثلاثة أهداف في ذهاب برشلونة عام 2019.