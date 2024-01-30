إيجور كورونادو يرفض قرار مارسيلو جاياردو .. ويحسم مستقبله مع الاتحاد رسميًا!

أول رد من إيجور كورونادو بعد قرار مدرب الاتحاد..

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كشف رافائيل براندينو، وكيل أعمال النجم البرازيلي إيجور كورونادو، صانع ألعاب نادي الاتحاد السعودي، عن مستجدات مستقبل اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم.

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صحيفة "الرياضية" أكدت اليوم الثلاثاء، على استقرار الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، على رفع اسم كورونادو، من القائمة المحلية، مع إمكانية الاستعانة به في مسابقة دوري أبطال آسيا.

ومن ناحيتها.. نقلت النسخة البرازيلية من شبكة "ESPN" عن براندينو، اعترافه برفع اسم كورونادو بالفعل، من قائمة العميد، وعدم قدرته على خوض أي مباراة محلية، مع الفريق الأول.

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لكن.. وكيل النجم البرازيلي، رفض فكرة استمرار اللاعب مع الاتحاد، والمشاركة آسيويًا فقط؛ حيث أعلن تفاوضه مع أكثر من فريق، يرغب في التعاقد مع موكله.

وقال رافائيل براندينو: "لقد تلقينا بعض الاستفسارات من أندية برازيلية، في الأسابيع الأخيرة.. سنواصل المحادثات معهم، خلال الأيام القادمة".

جدير بالذكر أن إيجور كورونادو، انضم إلى الاتحاد في صيف 2021، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي؛ حيث سجل 16 هدفًا وصنع 32 آخرين، خلال 71 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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