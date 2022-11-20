إيجالو ينصح البليهي ويتوقع مشوار السعودية في كأس العالم

مهاجم الهلال يتحدث عن حظوظ الأخضر في التأهل للدور الثاني من كأس العالم

انضم أوديون إيجالو إلى زميله في الهلال أندريه كاريلو في تشجيع المنتخب السعودي خلال كأس العالم 2022 الذي افتتح اليوم في قطر بخسارة المنتخب المستضيف أمام الإكوادور بهدفين نظيفين.

الأخضر وقع في المجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك وسيُواجههم تواليًا خلال دور المجموعات، وقد توقع النسر النيجيري جمعه 4-5 نقاط وتأهله لدور الـ16.

إيجالو بدأ حديثه لتويتر الهلال بالإشارة إلى أن مشاركته مع نيجيريا في مونديال 2018 تمثل أفضل لحظات مسيرته الكروية، وأضاف "كأس العالم هي البطولة الأعظم في كرة القدم، ألعب على مستوى الأندية منذ فترة طويلة لكن اللعب في كأس العالم مختلف تمامًا خاصة من حيث الأجواء".

أضاف "تواجدي في مونديال 2018 حقق لي أحد أكبر أحلامي، عشت مشاعرًا مختلفة تمامًا، زملائي الذين سيُشاركون للمرة الأولى سيختبرون تلك المشاعر والذي سبق لهم اللعب هناك يدركون ما أقوله جيدًا".

تابع "نيجيريا لم تتأهل لذا أنا أشجع الأفارقة والمنتخب السعودي، اندهشوا حين قلت هذا في مقابلة أخيرة مع إحدى القنوات النيجيرية وأجبتهم بأنه من الطبيعي أن أشجعهم لأنني أعيش في السعودية وهناك 12 زميلًا لي يتواجدون مع المنتخب، وقد تحدثت مع علي البليهي ونصحته أن يكون حذرًا ويقظًا دومًا لأنه سيُواجه ميسي، وضحكنا معًا حول الأمر".

وأتم بالتأكيد على أن مواجهة الأرجنتين صعبة بالطبع لكن كونها اللقاء الأول في المونديال يمنح الأخضر بعض الفرص لانتزاع نقطة على الأقل، وأضاف "السعودية وقعت في واحدة من المجموعات الصعبة، لكن أعتقد أنهم قادرون على أخذ نقاط أمام الأرجنتين، وإن خسروا سيكون أمامهم بولندا والمكسيك وهم قادرون على تحقيق نتائج إيجابية أمامهم".

"الأرجنتين خصم قوي لكن المباراة الأولى دومًا ما تكون صعبة للجميع لأن الفريق يكون في حالة عدم اتزان وغير منسجم مع الأجواء والطقس وتلك الأمور، لذا أي شيء قد يحدث في تلك المباراة. أظن أن السعودية قادرة على جمع 4-5 نقاط من المباريات الثلاثة والتأهل للدور الثاني".

يُشار إلى أن إيجالو بدأ مسيرته في الدوري السعودي مع الشباب وقد تألق بقوة لينضم إلى الهلال خلال يناير الماضي في صفقة ضخمة.