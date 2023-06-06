إياك أن تفعلها يا بيلينجهام.. الإنجليزي يبدأ مشواره مع ريال مدريد بمغامرة كبيرة!

هل يسير على خطى ماريانو وهازارد؟

قد يبدأ جود بيلينجهام صفقة ريال مدريد المرتقبة مشواره مع الملكي بتحدٍ سريع للغاية، وهو تحدي ارتداء الرقم الذي مثل لعنة في الفريق خصوصًا بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

الرقم 7 كان مطمعًا للعديد من اللاعبين عقب رحيل رونالدو كي يحظوا بإرث البرتغالي المميز، ولكن ما حصل في حالتي ماريانو دياز وإيدين هازارد كان مثيرًا للشفقة.

لقد مرت تجربة هازارد في ريال مدريد بالإصابات ولا شيء آخر، بينما كان دياز محبطًا لدرجة مروعة.

لذلك فإن التقارير الواردة من إسبانيا حول أن بيلينجهام سيكون الاختيار الجديد لارتداء الرقم 7، تأتي لتثير حفيظة جماهير الملكي حول الصفقة التي يتمنون أن تحدث الفارق في تشكيلة الملكي.

يبدو أن تداعيات الأمر بدأت مبكرة جدًا، حيث لا يتمتع بيلينجهام حاليًا بأفضل جاهزية بدنية، وسط تقارير متضاربة عن تداعيات إصابته مع دورتموند بنهاية الموسم.