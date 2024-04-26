بعد إهانته شعار الهلال .. هكذا تصرف كريستيانو رونالدو مع "قميص" الأهلي!

كيف تعامل كريستيانو رونالدو مع قميص الأهلي؟

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في عديد المرات.. ظهر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ وهو "يهين" شعار الغريم الهلالي.

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رونالدو قام في وقتٍ سابق، بـ"رمي" شال الهلال، كما قام بوضعه في "المنطقة الحساسة" من جسده؛ في تصرفات أثارت غضب الشارع الرياضي السعودي.

لكن على عكس تصرفاته ضد الهلال.. تعامل الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة، بشكل أكثر من رائع، مع شعار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي.

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صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، تظهر قيام كريستيانو رونالدو، بـ"التوقيع" على قميص النادي الأهلي، كان يحمله أحد المشجعين.

جدير بالذكر أن رونالدو، انضم إلى النصر في يناير من عام 2023، بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ ولمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو 2025.

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