إهانة للصلاة؟ تصريحات نارية لزوجة بانيجا تغضب السعوديين بعد الخسارة من النصر!

"بانيجا لا يستحق البقاء في نادٍ كالشباب" تصريحات نارية من زوجته فاليريا جوان عقب ديربي النصر!

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انفجرت فاليريا جوان؛ زوجة الأرجنتيني إيفر بانيجا؛ قائد الشباب السعودي، غضبًا عقب هزيمة الليوث في ديربي الرياض أمام النصر، لكنها خرجت عن حدود المألوف، وحملت تصريحاتها بعض الإهانات الدينية.

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الليث الأبيض خسر الديربي أمس الثلاثاء، برباعية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، على استاد الأول بارك.

وشهد اللقاء تعرض بانيجا للطرد المباشر، في الدقيقة 78، إثر تدخل عنيف على لاعب الخصم، لتغادر معه زوجته الاستاد، إذ كانت حاضرة للقاء من المدرجات.

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وعقب اللقاء، فجرت فاليريا غضبها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إذ بدأت بالتعبير عن غضبها من الجمهور فكتبت: "هناك الكثير من النجوم، والكثير من المعدات في الاستاد، لكن كان علينا المغادرة، لأننا لم نسمع إلا الإهانات، الجمهور لا يحترم العائلة!!!، يبدو أنهم من كثرة الصلاة، نسوا أن يتعرفوا على شيء مهم للغاية هو التعليم!".

وبعد الجمهور انتقلت زوجة النجم الأرجنتيني لتفريغ طاقة الغضب نحو نادي الشباب، فعلق: "طالما وضع الفريق مستمر على هذا النحو، فبانيجا لا يستحق البقاء هنا، لا أحب أبدًا كشف المستور، لكن لا يمكن الاستمرار على هذا النحو دون رئيس، دون شخص مسؤول، دون شراء لاعبين، الوضع يدعو للتشاؤم، احتراف بانيجا ومسيرته المهنية تستحق الاحترام".

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حديث السيدة جوان يشير إلى قرار وزارة الرياضة الأخير بحل مجلس إدارة الشباب برئاسة خالد الثنيان، إثر استقالة أربعة من أعضائه، اعتراضًا على بيع المدافع حسان تمبكتي للهلال.

كذلك تلمح زوجة بانيجا في حديثها لفارق الدعم بين الشباب والرباعي الكبير الهلال، اللاتحاد، النصر والأهلي، إذ أن جميعهم أبرموا صفقات عالمية بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، لكن خرج الليث الأبيض من هذه الدائرة، في ظل عدم خصخصته بعد.

يذكر أن الشباب يحتل المركز الـ17 في جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط من أربع جولات، فيما يحل النصر سادسًا بست نقاط.

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