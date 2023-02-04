"إن فاز الأهلي على ريال مدريد سيقولون حظ" .. الفراج يثير الجدل

هل يستطيع الأهلي أن ينتصر على ريال مدريد؟

أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج الجدل، بعدما علق على إمكانية فوز الأهلي على ريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في المغرب.

وحقق الأهلي الفوز على نظيره سياتل الأمريكي بهدف دون رد، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويواجه ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل.

وقال الفراج خلال برنامجه "أكشن مع وليد" عبر قناة "إم بي سي أكشن": "حتى لو فاز الأهلي المصري على ريال مدريد، سيأتي أحدهم ويقول أن مجرد حظ".

وعلق الخبير التحكيمي سمير عثمان على تصريحات الفراج قائلًا: "الأهلي يمثل مصر، وإن شاء الله تكون المباراة تليق بسمعة النادي الأهلي".

ورد الفراج قائلًا: "اليوم أكيد من قام بتشجيع سياتل الأمريكي"، ليرد عثمان ضاحكًا: "ماذا تُريد؟".