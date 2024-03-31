“إن شاء الله لن تفوزوا بها أبدًا".. جماهير مارسيليا تغيظ باريس سان جيرمان بالعربية!

لافتة استخدمت مصطلح "إن شاء الله" أغضبت الفريق الباريسي

يبدو أن العداوة بين جماهير مارسيليا وباريس سان جيرمان لن تنتهي قريبًا في ظل محاولات النادي الباريسي السيطرة على البطولات المتاحة.

فقد شهدت مواجهة الفريقين في الدوري الفرنسي على ملعب الفيلودروم محاولات كبيرة من جماهير أصحاب الأرض لإثارة غيظ الضيوف.

حيث بدأوا المواجهة برفع صورًا لتتويج فريقهم بدوري أبطال أوروبا الذي حققوه عام 1993 على حساب ميلان، والذي لم ينجح باريس سان جيرمان في حصده حتى الآن.

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لاحقًا وبعد بداية المباراة رفعوا لافتة كتبوا عليها عبارة "إن شاء الله" باللغة العربية وأكملوا الجملة بالعربية وكتبوا: "لن تفوزوا بها أبدًا"، في إشارة إلى البطولة الأوروبية.>

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان سيلعب أمام برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ويتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الوقت الحالي.