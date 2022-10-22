إنييستا يُلمح بالعودة إلى برشلونة، ولكن بأي صورة؟

يؤمن بقدرة الفريق على الفوز بالدوري الإسباني

أغلق نجم الوسط الإسباني أندريس إنييستا، الباب أمام أي فرصة لعودة محتملة إلى برشلونة كلاعب قبل نهاية مسيرته الاحترافية.

إنييستا الذي يلعب حاليًا في نادي فيسيل كوبي الياباني منذ رحيله عن برشلونة في 2018، تحدث عبر قناة "The Wild Project" على موقع يوتيوب، وتطرق إلى العديد من الموضوعات الهامة.

وقال صاحب الـ38 سنة عن هدفه في تشيلسي بدوري أبطال أوروبا في 2009 الذي ساعد برشلونة على التأهل للنهائي:"من المستحيل نسيانه التسديدة كانت مثالية وأتذكرها حتى الآن".

عودته لبرشلونة كلاعب:"لا لن يحدث ذلك، الأمر لا يتعلق بأنني لا أرغب في العودة ولكن الوقت قد مضى ولا أعتقد أنني أستطيع التنافس مع الموجودين هناك، أود العودة ولكن كمدرب أو مدير رياضي".

إمكانية فوز برشلونة بالدوري الإسباني:"لا توجد لدي أي شكوك عندما أتحدث عن برشلونة، بكل تأكيد أتوقع منافستهم على البطولة وربما الفوز بها".

يذكر أن إنييستا لعب 126 مباراة مع فيسيل كوبي خلال رحلته في اليابان، ونجح في تسجيل 26 هدفًا ولعب 25 تمريرة حاسمة بكل البطولات.