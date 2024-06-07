إنييستا يعلن عن عمله بعد الاعتزال.. ويؤكد: أريد العودة لبرشلونة!

إنييستا يريد العودة إلى المنزل...

كشف أندريس إنييستا، لاعب برشلونة الأسبق أنه يستهدف العودة إلى الفريق الكتالوني، مرة أخرى بعد اعتزاله كرة القدم، إذ يستهدف النجم الإسباني مواصلة مسيرته مع الساحرة المستديرة لموسم إضافي.

وقضى اللاعب صاحب الـ 40 عامًا، الموسم الماضي في صفوف الإمارات الإماراتي، وبعد نهاية عقده مع فريقه في شهر يونيو الماضي، يقضي الآن عطلته في إسبانيا، منتظرًا الموسم الجديد.

وقال إنييستا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "بكل تأكيد ومن الواضح أنني أريد العودة إلى برشلونة، ولكني لا أعرف متى سيكون ذلك، خطوتي القادمة بعد الاعتزال ستكون الاتجاه إلى التدريب، وسنرى إذا ما كانت ستنجح ام لا".

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وبدأ إنييستا مسيرته مع برشلونة من صفوف الناشئين حتى رحل في عام 2018، بعدما شارك في 674 مباراة بكافة المسابقات، وأصبح رابع أكثر لاعب يشارك في المباريات عبر التاريخ مع الفريق الكتالوني.

جدير بالذكر أن اللاعب الإسباني، يفكر في الاستمرار لموسم آخر مع فريق الإمارات، لتصبح هذه ثالث تجاربه بعد برشلونة، وفيسيل كوبي الياباني.