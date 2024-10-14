خارطة طريق إنييستا: هدفي العودة لبرشلونة مدربًا.. وهذه أولى خطواتي!

تصريح مثير من أسطورة البارسا..

كشف الإسباني أندريس إنييستا، نجم برشلونة السابق، والذي أعلن اعتزال كرة القدم الأسبوع الماضي، عن خطته فيما يتعلق بخطواته الأولى في عالم التدريب.

وقال إنييستا في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو": "برشلونة غير حياتي، إنه بيتي ولا أعرف إن كنت سأعود يومًا ما، لكن هذا الأمل موجود دائمًا".

وردًا على سؤال حول "الخوف من التواجد على مقاعد بدلاء البارسا؟"، أوضح: "إنه تحدٍ مذهل لأي مدرب، ولأولئك الذين كانوا لاعبين هنا ولديهم تاريخ خلفهم، فهو تحدٍ أكبر. لكن عندما تفكر كمدرب، تحاول دائمًا أن تكون مستعدًا لأي شيء".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "كانت فكرتي أن أبدأ في دبي دورة مدرب الفيفا، والتي ستنطلق أيضًا هنا في إسبانيا الصيف المقبل، يمكنني القيام بالأمرين، دورة دبي ستخدم آسيا فقط، والجزء المتعلق بالقيام بذلك في إسبانيا هو الذي يخدم أوروبا، وسأحاول حضور الدورتين".

وختم: "لا أضع مواعيد نهائية لأي أهداف تتعلق بمساري التدريبي، أعلم أن المعاناة كمدرب أكبر من المعاناة كلاعب، يتعلق الأمر ببدء هذه المهمة، التعلم والتصور والتفكير، لكنني لست في مرحلة التفكير فيما سأفعله بعد سنتين أو 3 سنوات على الإطلاق".