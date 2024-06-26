"إنه رجل عجوز" .. دييجو كوستا يسخر من سيميوني!

شاهد كيف سخر كوستا من سيميوني

سخر النجم الإسباني دييجو كوستا مهاجم جريميو البرازيلي، من مدربه السابق دييجو سيميوني حينما كان لاعبًا في أتلتيكو مدريد الذي يُشرف عليه الأخير.

وخضع سيميوني لعملية جراحية في الركبة، بعدما تعرض لإصابة فيها خلال احتفاله بهدف لاعبه ممفيس ديباي، بمواجهة إنتر ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، على ملعب ميتروبوليتانو.

ونشر سيميوني صورًا له عبر حسابه على منصة "إنستجرام" بعد أن أجرى عملية جراحية في ركبته، حيث كان يسير باستخدام عكازين، ليسخر منه كوستا.

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وعلق كوستا على صور سيميوني قائلًا: "إنه رجل عجوز"، كنوع من السخرية والمداعبة، في ظل العلاقة القوية بين الثنائي، منذ أن كان المهاجم يلعب تحت قيادة المدرب في أتلتيكو مدريد.

كما سخر سيباستيان فيرون أسطورة الأرجنتين أيضًا من صديقه سيميوني بتعليق على الصور قال فيه: "استمر أيها الرجل العجوز".