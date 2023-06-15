إنعاش لأمل الهلال؟ صفقة ليونيل ميسي وإنتر ميامي "لم تتم بعد!"

الأرجنتيني لم ينه الملف كاملًا

رغم أن كل شي يشير إلى أن الصفقة قد أبرمت بشكل رسمي، إلا أن هناك جانبًا شديد الأهمية لم يتم فما يتعلق بالعلاقة التعاقدية بين ليونيل ميسي ونادي إنتر ميامي الأمريكي.

في الدوري الأمريكي يوقع اللاعبون عقودًا مع المسابقة نفسها، بخلاف عقودهم مع الأندية التي يحملون قمصانها، ويكون ذلك مرهونًا بشروط دعائية تخدم المسابقة، وفي حالة ميسي لم يتم الاتفاق على أي شيء مع الدوري الأمريكي.

هذا يؤثر بالتأكيد على موقفه التعاقدي مع ناديه، الذي أعلن ضم ميسي بشكل رسمي، لكن من المفاجئ أن حسابات الدوري الأمريكي لم تحتف بالأمر إلى الآن بشكل رسمي، ببساطة لأن هناك عملًا تعاقديًا لم يتم إلى الآن.

صحيفة "ذا أثليتك" تشير إلى أن ميسي سيطلب منه أن يقوم بأعمال دعائية لصالح لعبة "أول ستار" المنبثقة من مسابقة الدوري الأمريكي، ولكن هذا قد يضعه في مرمى إفساد علاقات تعاقدية مع ألعاب أخرى.

ستتدخل شركة "أبل" التي وقعت اتفاقية بث لمدة 10 سنوات مع الدوري الأمريكي، على أن يتم بث كل مباراة من مباريات الدوري عبر MLS Season Pass ، وهي خدمة بث مضمنة في Apple TV +.

وفقًا لصحيفة The Athletic، فإن أساس الاتفاقية البالغة 2.5 مليار دولار مع "أبل" يعتمد على مبيعات الاشتراك، والتي يمكن أن يذهب جزء منها إلى ميسي كجزء من صفقته.

كما أعلنت "أبل" الأسبوع الماضي أنها ستعرض سلسلة وثائقية من أربعة أجزاء لم يحدد عنوانها بعد ولكنها تتحدث عن كواليس حصرية لوصول ميسي إلى أمريكا.