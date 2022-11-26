إنستجرام ريتشارليسون "ينفجر" بعد ثنائية صربيا

العدد مستمر في التزايد

أصبح المهاجم البرازيلي ريتشارليسون حديث العالم يوم الخميس الماضي، بعد تسجيله ثنائيه في شباك صربيا بكأس العالم قطر 2022.

ثنائية ريتشارليسون لفتت الأنظار، خاصة الهدف الثاني الذي جاء من ركلة مزدوجة، ليسحب البساط من تحت أقدام جميع نجوم الفريق مثل رافينيا ونيمار وفينيسيوس جونيور.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل شهد حسابه على موقع "إنستجرام" حدوث زيادة في عدد المتابعين يبلغ أكثر من 4 ملايين متابع ونصف دفعة واحدة بعد هدفه في صربيا.

وقبل هذه المباراة كان لدى ريتشارليسون 8 ملايين متابع على حسابه الشخصي، ليصل العدد إلى 11 مليون متابع، وفقًا لموقع "sportbible" قبل استمرار الزيادة ليصل عدد المتابعين الآن إلى 12.6 مليونًا وهو ما يعكس حالة الزخم الجماهيري التي تصاحب المونديال.

يذكر أن البرازيل تحت الآن صدارة مجموعتها، وتستعد للعب ضد سويسرا يوم 28 نوفمبر الجاري بالجولة الثانية لدور المجموعات.