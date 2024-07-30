"كانوا يضحكون" .. ماريسكا يكشف كواليس عودة إنزو إلى غرفة ملابس تشيلسي!

لقاء خاص بين اللاعبين بحضور إنزو وفوفانا

كشف إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي، عن موقف الفريق الإنجليزي، تجاه ما فعله لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز بعد فوز بلاده ببطولة كوبا أمريكا 2024.

نجم البلوز شوهد وهو يغني ترنيمة عنصرية خلال احتفالات الأرجنتين للفوز بالكوبا، وتم إدانة هذا الفعل من قبل زملائه في الفريق، وعلى رأسهم ويسلي فوفانا، مما جعل تشيلسي يتخذ بعض الإجراءات التأديبية رغم اعتذار إنزو.

ووسط هذه العاصفة في المعسكر التحضيري للبلوز قبل انطلاق الموسم الجديد، قال ماريسكا في مؤتمر صحفي أجراه اليوم، الثلاثاء:"لأكون صادقًا نحن نشعر براحة شديدة الآن، لقد عاد إنزو وأجرى محادثة معنا جميعًا لتوضيح أنه لم تكن لديه أي نوايا سيئة".

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وأضاف:"كل شيء أصبح كما كان من قبل منذ الليلة الماضية، كانوا جميعًا يضحكون والوضع أصبح طبيعيًا بين إنزو وبعض زملائه وكان ويسلي معهم، لقد اعتذر أربع أو خمس مرات بالفعل وأكد على عدم وجود أي نواية سيئة لديه".

وفي سياق متصل قال ليفي كولويل مدافع تشيلسي:"هناك حالة من الاتحاد داخل الفريق، نحن نسير معًا، وكل ما يحدث يبقى بيننا ونشعر بالحماس الشديد تجاه الموسم القادم".

جدير بالذكر أن تشيلسي يخوض عدة مباريات تحضيرية هذا الصيف استعدادًا للموسم الجديد، حيث يلعب ضد كلوب أمريكا، مانشستر سيتي، ريال مدريد وإنتر، ومن المقرر أن يخوض مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي لموسم 2024/2025 ضد مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج.