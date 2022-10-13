إنزاجي يستفز برشلونة: مشكلتهم أنهم واجهوا إنتر .. سيتذكروننا لوقت طويل!

تصريحات مثيرة من مدرب إنتر الإيطالي بعد التعادل مع برشلونة الإسباني على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في دوري أبطال أوروبا.

قرر سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي إنتر الإيطالي استفزاز نادي برشلونة الإسباني بعد التعادل بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا 2022-23.

إنتر خرج بتعادل مثير من ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بنتيجة 3-3 أمام برشلونة، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ليضع "النيراتزوري" قدمًا في دور الستة عشر.

إنزاجي وخلال تصريحات ما بعد المباراة في المؤتمر الصحفي، استفز برشلونة وجماهيره بشكل واضح عبر عدد من التصريحات.

وقال إنزاجي عن الندم على عدم تحقيق الفوز: "نعم، بالنظر إلى ما قمنا به، كنا سنغلق الأمر ونتأهل قبل جولتين على النهاية، لقد قدمت التهنئة للفريق لأننا لعبنا مباراة رائعة من حيث التصميم، برشلونة فريق قوي للغاية".

وأضاف: "لقد لعبنا مباراة رائعة، لقد أردنا الفوز وصنع التاريخ لأن إنتر لم يفز أبدًا هنا، الآن نحتاج إلى خطوة أخيرة أمام فيكتوريا بلزن أمام جماهيرنا، نريد أن نمنح التأهل للجماهير للعام الثاني على التوالي".

وتابع: "برشلونة فريق رائع، لكن مشكلتهم أنهم واجهوا إنتر، لعبنا بشكل جيد من الناحية الفنية خاصة في الشوط الثاني، وقدمنا الكرة إلى المهاجمين بأفضل طريقة ممكنة".

وأردف: "في إسبانيا سيتذكرون إنتر لفترة طويلة بسبب ما قدمناه، نحتاج إلى خطوة أخيرة".

واختتم إنزاجي تصريحاته قائلًا: "في الموسم الماضي لعبنا أمام ليفربول في ثمن النهائي، ولعبنا ضد ريال مدريد في المجموعات، وخضنا هذا الموسم مباريات جيدة ضد برشلونة، نحن بخير".