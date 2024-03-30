إنريكي يصدم ريال مدريد: مبابي قد يغير رأيه ويبقى في تلك الحالة!

حالة واحدة تجعل مبابي يستمر مع باريس سان جيرمان...

كشف لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن حالة واحدة قد تجعل كيليان مبابي، نجم الفريق يغير رأيه حول الرحيل عن صفوف باريس، بنهاية الموسم الحالي.

وارتبط مبابي، بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي، وعدم توصله مع إدارة فريقه إلى صيغة لتجديد العقد حتى الآن.

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وأثناء مقابلة مع " Prime Video" تحدث إنريكي، عن مستقبل نجم الفريق وإمكانية استمراره في الموسم القادم، وقال: "دعونا نتخيل أن الفريق حقق هذا الموسم أربعة ألقاب، ويختار مبابي في نهاية الموسم أن مكانه في باريس، لما لا؟".

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وكان مبابي صاحب الـ 25 عامًا، قد أعلن في وقت سابق أن سيكشف عن خطوته القادمة، في نهاية الموسم إما بالاستمرار مع باريس، أو الرحيل.

وبحسب التقارير الصحفية فإن الوجهة القادمة للنجم الفرنسي، في حال رحيله عن باريس، ستكون ريال مدريد، الذي يحاول التعاقد مع مبابي منذ سنوات، وأشارت الصحافة أن إدارة الميرينجي اتفقت بالفعل مع اللاعب على كافة التفاصيل، وسيكون الإعلان الرسمي عن الصفقة في نهاية الموسم الحالي.