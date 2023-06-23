إنريكي يستفسر عن مستقبل كيليان مبابي مع باريس والنادي يرد!

باريس سان جيرمان يريد أجواءً صحية تحت قيادة لويس إنريكي

يبدو أن مسلسل مستقبل كيليان مبابي لا يزال في بدايته، حيث أعلنت إدارة باريس سان جيرمان موقفها للمدرب الجديد لويس إنريكي، الذي سيتولى تدريب الفريق في المواسم المقبلة، على الرغم من عدم التأكيد الرسمي حتى الآن.

كما هو الحال في كل صيف، يُشار إلى اسم مبابي في العديد من شائعات الانتقال، وهذا العام ليس استثناءً، حيث تشير التقارير إلى احتمال رحيل اللاعب الفرنسي إلى ريال مدريد، ولكن في باريس لا يعتبرون هذا الأمر، إلا إذا تحققت الشروط.

وبحسب تقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن لويس إنريكي استفسر عن مستقبل مبابي، وكان رد المالكين أنه سيتم بيعه فقط إذا تم تقديم عرض مغريًا جدًا أو إذا قام اللاعب نفسه بالضغط للرحيل.

وأشار التقرير إلى أن إدارة باريس يأملون في أن يتمكن المدرب الجديد من حل الأزمة، حيث تأثر الجانب الهجومي بالفعل برحيل ميسي.

وكشف التقرير أن دور إنريكي سيكون هامًا في سوق انتقالات نادي باريس سان جيرمان، حيث يمكن أن يكون المدرب الإسباني مفتاحًا في بناء أجواء صحية وأكثر تنظيمًا في غرفة الملابس.