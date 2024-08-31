تصريح مثير من المدرب الإسباني..

علق لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على قرعة دوري أبطال أوروبا بالنظام الحديث، والتي أوقعت فريقه في مجموعة صعبة للغاية هذا الموسم.

ووقع سان جيرمان في صدامات صعبة للغاية مع كل من "مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد وآرسنال وآيندهوفن وسالزبورج وجيرونا وشتوتجارت.

وقال إنريكي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "شعوري بعد القرعة هو أنها مسابقة جديدة بشكل جديد، من الواضح أننا كنا الأقل حظًا من الناحية الإحصائية، لكن لا يمكنني الحكم على هذه المسابقة".

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وأضاف: "لا أعرف عدد النقاط التي سنحتاجها لنكون في المراكز الثمانية الأولى، جدول كل فريق مختلف عن الآخر، كل شيء جديد وسنقول إنها منافسة نخوضها للتجربة، وكنا الأقل حظًا".

وردًا على سؤال حول عدم التعاقد مع رأس حربة أو بديل لكيليان مبابي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، أوضح: "كما يقول أحد أصدقائي، سواء كنت راضيًا أم لا، فأنا راضٍ، ليس لدي ترجمة، فترة الانتقالات كما هي، أريد التعاقد مع لاعبين، أسعارهم كانت مرتفعة للغاية، لكني سعيد باللاعبين الذين أملكهم، والآن يجب علي تطوير إمكاناتهم حتى يناير".