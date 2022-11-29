إنريكي إلى فليك بعد تعادل إسبانيا وألمانيا: أنتظرك في نهائي كأس العالم!

مدرب إسبانيا يكشف تفاصيل حديثه مع نظيره الألماني بعد مباراة المنتخبين في دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022.

واصل لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا تفاعله مع المشجعين عبر قناته على موقع "تويتش" لمقاطع الفيديو، وهذه المرة كشف عن تفاصيل حديثه مع هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا، بعد مباراة الفريقين في دور المجموعات من كأس العالم 2022.

المنتخبان تعادلا بهدف لمثله في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2022، ليتأجل حسم تأهلهما حتى الجولة الأخيرة.

لكن إنريكي أشاد بأداء منتخب ألمانيا، وكشف بالفعل عن تفاصيل حديثه مع هانز فليك بعد المباراة.

وقال إنريكي: "على سبيل المزاح، وشيء من الجدية، رتبنا لأن نتواجه مرة أخرى في نهائي كأس العالم يوم 18 ديسمبر، لأننا في نفس المجموعة فإن إمكانية اللقاء مرة أخرى ستكون في النهائي، أتمنى أن يتحقق ذلك".

وواصل مدرب إسبانيا إشادته بنظيره في ألمانيا، حيث قال: "فليك لديه سمعة مهنية جدية، مع العديد من الألقاب في بايرن ميونخ، إنه مدرب أحبه كثيرًا، فضلًا عن كونه شخصًا محترمًا للغاية".

إنريكي أكد أن مباراة إسبانيا وألمانيا كانت من أكثر المباريات جاذبية حتى الآن في كأس العالم 2022، مؤكدًا أن منتخب "الماكينات" قادر على الوصول إلى النهائي والفوز باللقب.