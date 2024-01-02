هذه خطتي.. إنريكي يرد على ارتباط مبابي بريال مدريد

لست الشخص الذي يرد على هذا السؤال!

اشتعلت التكهنات بشأن إمكانية توقيع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد الإسباني، خلال الأيام المقبلة.

وينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي في نهاية الموسم، ويحق له الآن التوقيع مجانًا لأي نادٍ، على أن يبدأ رحلته مع فريقه الجديد في التحضير للموسم المقبل.

وحسب تقارير صحفية، فلا يزال ريال مدريد حريصًا على ضم صاحب الـ25 عامًا، وسوف يقدم إليه عرضًا مغريًا، علمًا بأنه حدد بالفعل منتصف يناير موعدًا نهائيًا للاعب لاتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعندما سئل لويس إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم، عما سيفعل "مع حالة عدم اليقين بشأن مستقبل مبابي"، علق: "كما فعلت دائمًا حتى هذه النقطة. إنها ليست مشكلتي، لست الشخص الذي يرد على هذا السؤال".

ويسعى سان جيرمان لإقناع مبابي بالتوقيع على عقد طويل، وذلك عبر فتح محادثات التمديد من شقيقه الأصغر إيثان.