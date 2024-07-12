"الموعد 21 يوليو" .. إندريك يرفع شعار التحدي ويقرر التضحية من أجل ريال مدريد!

إصرار واضح من النجم الشاب على إثبات نفسه

بعد الخروج الصادم للمنتخب البرازيلي من بطولة كوبا أمريكا على يد أوروجواي، قرر المهاجم الشاب إندريك العمل على تخطي هذه الذكرى الحزينة في أقرب وقت ممكن.

إندريك وقع لريال مدريد في 12 ديسمبر 2022 مقابل 35 مليون يورو كمبلغ ثابت بالإضافة إلى 25 مليونًا كمتغيرات، ولكنه بقى في بالميراس لحين بلوغ سن الرشد، ليتأجل انتقاله إلى الميرينجي للصيف الحالي.

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صحيفة "as" الإسبانية، قالت إن المهاجم الشاب الذي تعرض لانتقادات عنيفة بسبب مستواه في الكوبا، قرر التخلي عن جزء كبير من إجازته من أجل التواجد في إسبانيا لخوض الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وأشارت إلى أن اللاعب المقرر بلوغه من العمر 18 سنة في 21 يوليو الجاري، سيتدرب مع زملائه الجدد بهدف الانضمام للفريق في رحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 28 من نفس الشهر، وسيحاول كسب رضا المدرب كارلو أنشيلوتي للحصول على بعض الدقائق في موسم 2024/2025.

وأما بالنسبة للثلاثي البرازيلي الآخر "فينيسيوس جونيور، رودريجو وإيدير ميليتاو" الذي لعب الكوبا وخرج من ربع النهائي، ستكون الأولوية لحصولهم على أقصى درجة ممكنة من الراحة، حيث من المتوقع عودتهم في يوم 30 أو 31 يوليو، بحصولهم على راحة لا تقل عن 21 يومًا.

ولكن على الجانب الآخر يحاول إندريك إظهار الكثير من الشجاعة والقتال، للحصول على مكان في تشكيل أنشيلوتي بالموسم الجديد، خاصة مع وصول كيليان مبابي وتواجد فينيسيوس ورودريجو وبراهيم دياز وأردا جولر الذي ظهر بمستويات مميزة مع تركيا في يورو 2024.

جدير بالذكر أن إندريك أظهر رغبته وإصراره على بداية رحلته مع ريال مدريد بأقوى شكل ممكن في مناسبة أخرى، عندما خاطب النادي الإسباني ببداية هذا الصيف، لإخباره بأنه لن ينضم إلى بعثة المنتخب الأولمبي البرازيلي المشارك في أولمبياد باريس 2024، وذلك للتحضير للموسم القادم مع الفريق الأبيض.