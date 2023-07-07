مستقبل مبهر ينتظر البرازيلي

تحدث البرازيلي إندريك النجم الواعد الذي يلعب في صفوف بالميراس حاليا والذي منح عقده لريال مدريد عن العديد من الأمور في حوار مع صحيفة ماركا.

وقال إندريك في حواره إن ريال مدريد لطالما كان فريق طفولته المفضل، مشيرا إلى أن والديه لم يكونا ليسمياه إندريك في البداية بل كان من المرشح أن يكون اسمه "دي ستيفانو".

كما تحدث إندريك باحترام بالغ عن نجم ريال مدريد الحالي فينيسيوس جونيور واصفا إياه بـ "الأيقونة" ومتمنيا أن يزامله بأسرع وقت في هجوم الملكي.

وقال عنه: "أنا محظوظ لأنني قضيت الوقت والإجازات معه وكنت قريبا منه وسمعت كلماته المشجعة لي، أن يكون هناك برازيلي مثله في ريال مدريد يجعله أيقونة بالفعل، وأتمنى أن أشاركه اللعب سريعا، أشكر الرب على وجود زميل برازيلي مثله في الفريق".

كما أشار إندريك إلى فرادة أن يحمل الرقم ٩ في هجوم ريال مدريد مقدرا أن آخر برازيلي حمل الرقم نفسه في هجوم الملكي كان "رونالدو الظاهرة" أحد أهم أساطير كرة القدم عبر التاريخ.