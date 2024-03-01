إندريك في سانتياجو برنابيو .. الكشف عن أول مباراة للبرازيلي في ملعب ريال مدريد!

النجم الشاب سيتواجد قريبًا في ملعب الملكي!

أعلن المنتخب البرازيلي عن قائمته التي ستخوض وديات شهر مارس القادم أمام إنجلترا وإسبانيا والتي شهدت وجود النجم الشاب إندريك لاعب ريال مدريد القادم.

إندريك سيحصل على الفرصة من أجل خوض أول مباراة له على ملعب سانتياجو برنابيو في وقت مبكر عما كان يتصور.

حيث من المقرر أن ينضم إلى صفوف ريال مدريد في الصيف القادم، لكنه سيلعب على ملعب الملكي في مارس لو قرر مدرب المنتخب البرازيلي ذلك.

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ومن المنتظر أن يلعب المنتخب البرازيلي أمام نظيره المنتخب الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 26 مارس الجاري.

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الجدير بالذكر أن إندريك يظهر في قائمة المنتخب البرازيلي الأول للمرة الثانية عقب أن نال الاستدعاء الأول له في توقف نوفمبر من العام الماضي.