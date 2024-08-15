رد غير متوقع من النجم الإنجليزي

حرص البرازيلي إندريك على توجيه رسالة خاصة إلى زميله جود بيلنجهام بعد انتزاع ريال مدريد لكأس السوبر الأوروبي، ليرد عليه زميله الإنجليزي برسالة مفاجئة.

ريال نجح في الفوز على أتالانتا بهدفين نظيفين، أمس، الأربعاء، حيث سجل الثنائية فيديريكو فالفيردي وكيليان مبابي، في المواجهة التي أقيمت بمدينة وارسو البولندية، وسط تألق معتاد من لاعب الوسط الإنجليزي.

إندريك نشر رسالة عبر قصة على حسابه بموقع إنستجرام، وقال فيها:"يا له من شخص، يا لها من قدرات بدنية، ويا له من لاعب، إنه جود بيلينجهام".

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ورد عليه الدولي الإنجليزي ساخرًا:"أنا رجل مثل بوبي".

وتسبب هذا الرد في سخرية لدى الجماهير، باعتبار أن بيلينجهام يسخر من قيام إندريك بسبب تصريحه الأخير حول اعتباره الأسطورة الإنجليزية بوبي تشارلتون أحد نجومه المفضلين، رغم الفارق الضخم بين الأجيال، حيث يبلغ البرازيلي من العمر 18 سنة، بينما اعتزل النجم الراحل في 1979.

وفي سياق منفصل علق لوكا مودريتش على صورة لبيلينجهام بعد المباراة قائلًا له:"يا لك من لاعب".

يذكر أن مودريتش دخل كبديل لرودريجو في الدقيقة 76 من نهائي كأس السوبر، بينما ظهر إندريك كبديل غير مستخدم، لعدم اعتماد المدرب كارلو أنشيلوتي عليه طوال المباراة.