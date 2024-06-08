إنتر يختار حارس ريال مدريد لخلافة سومر .. واللاعب يرفض ويجدد

النيراتزوري يبحث عن حارس وريال في معضلة

ناقشت تقارير مستقبل حراسة مرمى إنتر وارتباطها بتلك الخاصة بصراع أندري لونين وتيبو كورتوا في ريال مدريد.

وعقب إصابة كورتوا مطلع الموسم المنصرم، أصبح لونين الحارس الأساسي للملكي، ولكن عدوى فيروسية غيبته عن نهائي دوري الأبطال وأعادت البلجيكي أساسياً، ليبدأ الحديث عن مستقبل الأوكراني في ظل مطالبته باللعب بصفة دائمة، وخروج تقارير تربطه بالجار أتلتيكو مدريد.

وفي المقابل، يبحث إنتر عن حارس ليكون البديل المستقبلي ليان سومر، وتم ترشيح البرازيلي بينتو كريبسكي من أتلتيكو بارانينسي، وجوسيب مارتينيز من جنوى، وأخيراً مادوكا أوكويي، حارس أودينيزي.

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موقع "Fcinter1908" ذكر أن النيراتزوري في الأيام الماضية تواصل مع محيط لونين لمعرفة قراره النهائي، وإذا كان يرحب بفكرة تمثيل إنتر، ولكن بحسب التقرير، تلقى إنتر جواباً بالرفض.

وأضاف التقرير الإيطالي أن لونين اتفق مع ريال مدريد على التمديد، وقرر الاستمرار مع الفريق مع وعد له بأنه سيكون خليفة تيبو كورتوا المستقبلي.