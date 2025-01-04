مستخدمًا البند الحاسم في عقده .. إنتر يُحبط مخطط عمالقة الدوري السعودي لخطف ستيفان دي فري

المدافع الهولندي لا يريد مغادرة أوروبا الآن

كشفت تقارير صحفية، السيناريوهات المتحكمة في مستقبل المدافع الهولندي ستيفان دي فري، لاعب إنتر الإيطالي، في ظل اهتمام عدد من الأندية الكبرى للفوز بخدماته.

ويقدم دي فري (32 عامًا)، موسمًا مميزًا مع إنتر، حيث لعب 19 مباراة سجل خلالها هدفًا ويعد من العناصر الأساسية في الفريق، لكنه لم يحسم مستقبله مع النادي الإيطالي خصوصًا أن عقده ينتهي في يونيو 2025.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" فإن المدافع الهولندي دخل حسابات عدد من الأندية للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من ضمنها عمالقة الدوري السعودي للمحترفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان الاتحاد على رأس الأندية الراغبة في التعاقد مع دي فري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الصفقة لم تكتمل، بينما لا يزال الهولندي مرغوبًا لدعم أحد دفاعات الأندية الكبرى في المملكة مع تقديم عرض مالي مغري له.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن دي فري لا يزال يرى أن أمامه فترة للعب في مستوى عالٍ بأندية أوروبا، وأغلق الباب أمام العروض السعودية في الوقت الحالي.

وأوضحت "توتو سبورت" أن دي فري وجد اهتمامًا من نادي نابولي في ديسمبر الماضي في محاولة لضمه، لكن إنتر رفض هذا العرض بشكل حازم وتمسك باستمرار لاعبه، الذي تجاهل العرض أيضًا في ظل اتجاه النادي البارتينوبي للتعاقد مع دانيلو من يوفنتوس.

وأشارت إلى أن الخيار الأرجح هو استمرار دي فري في إنتر لبضع سنوات أخرى، حيث أبلغ رئيس النادي بيبي ماروتا وكلاء المدافع الهولندي بتفعيل خيار تمديد عقده حتى صيف عام 2026، مع عدم استبعاد إمكانية مناقشة التمديد لعامين آخرين في الأشهر المقبلة.