"إنتاج خاص بناء على طلبه" .. علمان لدولتين غير إسبانيا بحذاء لامين يامال!

النجم الإسباني يرد الجميل لوالديه في اليورو!

كشفت تقارير صحفية، سبب ارتداء لامين يامال، لاعب منتخب إسبانيا الواعد، لأعلام دولتين أخريين على حذائه في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ويواصل لامين يامال (16 عامًا)، تحطيم الأرقام القياسية في بطولة أوروبا هذا الصيف، حيث أصبح أصغر لاعب يشارك في البطولة (16 عامًا و338 يومًا)، محطمًا الرقم القياسي المسجل باسم البولندي، كاسبر كوزلوفسكي (17 عامًا و246 يومًا).

ولفت حذاء لامين يامال الأنظار في البطولة، حيث ظهر اللاعب الشاب وهو يرتدي زوج من أحذية "أديداس"، والذي يحمل أعلام المغرب وغينيا الاستوائية.

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واستجابت شركة الأحذية والملابس الرياضية العالمية، لطلب خاص من يامال، حيث يستهدف من هذا الأمر تكريم المغرب وغينيا الاستوائية، باعتبارها أماكن ميلاد والده ووالدته، على الترتيب.

وكان يامال مطلوبًا لتمثيل منتخب المغرب (رابع كأس العالم 2022)، بناء على تصريحات فوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة المغربي، لكن اللاعب المولود في إسبانيا أبدى ولاءه الواضح والصريح لـ"لاروخا".

وفي مقابلة مع صحيفة "سبورت"، سئل لامين عن حقيقة أنه كان عليه الاختيار بين المغرب وإسبانيا، ليرد بإجابة مفاجئة: "هذا النقاش لم يكن متاحًا من الأساس، الأمر كله كان يتم تداوله في وسائل الإعلام فقط".

وأضاف: "لقد كنت دائمًا واضحًا بشأن هذا الأمر ولم تكن هناك أي شكوك. لطالما أردت اللعب لمنتخب إسبانيا ولم أفكر في المغرب".