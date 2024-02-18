إما كونتي أو هو .. مدرب النصر السابق مُرشح لإنقاذ نابولي!

هل نرى مدرب النصر السابق مدربًا لنابولي الفترة القادمة؟

أصبح والتر ماتزاري مدرب نابولي في وضع لا يُحسد عليه، في ظل تراجع نتائج فريقه خلال الفترة الماضية، حيث أصبح معرضًا لخطر الإقالة أكثر من أي وقت مضى، وسط تردد اسم مدرب النصر السابق لإنقاذ الفريق!

ويحتل نابولي حاليًا المركز التاسع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، حيث تعادل أمس أمام جنوى بهدف لمثله، في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وكشفت صحيفة "إيل ماتينو" الإيطالية، عن أنه من الحلول الممكنة هو عودة المدرب الفرنسي رودي جارسيا لقيادة نابولي، بعدما أقاله أوريليو دي لورينتس نوفمبر الماضي.

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ولا يزال حتى الآن جارسيا مرتبطًا بعقد مع نادي نابولي، الأمر الذي سيجعل دي لورينتيس غير مضطرًا لإبرام عقد جديد مع مدرب ثالث خلال الموسم الحالي، وهو الأمر الذي يرفع من أسهم عودة جارسيا مدرب النصر السابق.

وينتهي عقد جارسيا مع نابولي في 30 يونيو 2025، حيث يحصل على 2.5 مليون يورو في الموسم الواحد، مع خيار التمديد لعام ثالث.

وأكد الصحفي ماتيو موريتو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن إقالة ماتزاري قد تتم قبل مباراة نابولي ضد برشلونة بدوري أبطال أوروبا، حيث أن هناك اتصالات مع فرانشيسكو كالزونا المدير الفني الحالي لمنتخب سلوفاكيا.

ولكن يبقى ماركو جيامباولو هو المرشح لخلافة ماتزاري حالة إقالته حتى نهاية الموسم، مع وجود رغبة لدى دي لورينتيس للتعاقد مع أنطونيو كونتي، حيث يُريد التعاقد معه خلال الصيف المقبل.