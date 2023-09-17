"إما أن تستقيل أو أطردك" .. المكالمة التي أدت بروبياليس للاستقالة

المكالمة التي غيرت كرة القدم في إسبانيا.

تستمر تداعيات أزمة قبلة لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني السابق، للاعبة جيني هيرموسو، تُسيطر على عالم كرة القدم حتى بعد تنحي روبياليس من منصبه.

أثناء تسليم ميداليات كأس العالم للسيدات، بعد أن تُوج به المنتخب الإسباني، قام روبياليس بتصرف مثير بتقبيله لهيرموسو، مما جعل عالم كرة القدم ينقلب عليه رأسًا على عقب.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقريرها المكالمة التي غيرت كل شئ وأجبرت روبياليس على الاستقالة من منصبه، بعد رفضه التام لهذه الخطوة مؤكدًا أن القبلة كانت بالتراضي مع اللاعبة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن روبياليس تلقى اتصالًا من سويسرا، من ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أجبره على الاستقالة من منصب رئيس الاتحاد الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كان منتظرًا استقالة لم تأت من روبياليس،. لكن سيفيرين كان حازمًا، حيث قال له: "إما أن تستقيل أو أطردك"، ليفكر روبياليس في القدرة على الاستمرار ضمن المخطط التنظيمي لـ "يويفا"، ليضطر إلى الرحيل عن منصبه.