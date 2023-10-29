"إل شيرينجيتو" يفجرها .. ريال سيضم مبابي وهالاند معاً!

ريال مدريد سيلبي نداء جماهيره

يبدو أن إدارة ريال مدريد الإسباني ستتحرك بشكل فعلي من أجل الاستجابة لمطالب جماهيرها، بالتعاقد مع النجم الفرنسي كليان مبابي والنرويجي إرلينج هالاند في وقت واحد.

جماهير ريال مدريد دائمًا ما تُطالب بضرورة التعاقد مع مبابي وهالاند خلال أقرب فرصة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الذي يتصدر ترتيب الدوري الإسباني حاليًا.

وكشف جوسيب بيدريرول عبر برنامج "إل شرينجيتو" عن أن هدف ريال مدريد هو التعاقد مع مبابي وهالاند معًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب التقارير الصحفية، فإنه من المتوقع أن ينتقل مبابي إلى صفوف ريال مدريد خلال صيف 2024، وذلك بعدما ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، أو قد يتم الاتفاق بين الناديين خلال الشتاء المقبل.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

كما أكدت التقارير على أن ريال مدريد سيدخل أيضًا في مفاوضات مع هالاند وفريقه مانشستر سيتي، من أجل محاولة التعاقد معه، خاصة وأن عقده ينتهي في صيف 2027.