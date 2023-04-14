إلى بلاد المؤسس.. برشلونة يبعد كأس بطولته السنوية عن كتالونيا لأول مرة!

كأس جوان جامبر خارج كامب نو

يدرس نادي برشلونة نقل النسخة 58 من كأس جوان جامبر إلى مدينة بازل في سويسرا، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها بطولة برشلونة، التي ظهرت في صيف عام 1966 خارج منطقة كتالونيا.

تم الإعلان عن الخبر عبر صحيفة "سبورت" الإسبانية، ويأتي قرار برشلونة من أجل الحصول على موارد مالية أكبر.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن البرسا سيجني 1.5 مليون يورو كأرباح من نقل المباراة خارج كامب نو، وفيما يتعلق بتاريخ المباراة، هناك خياران اعتمادًا على موعد انطلاق الليجا، ستكون المباراة أحد أيام 8-9 أو 15-16 أغسطس.

بازل يتنافس كمرشح لاستضافة كأس جوان جامبر القادم بسبب علاقتها التاريخية مع برشلونة، حيث أن مؤسس النادي جوان جامبر، كان قائد نادي بازل وفي هذه المدينة تم إعلان فريق برشلونة بطلاً لكأس الكؤوس الأوروبية في موسم 1978-1979، هزموا فورتونا دوسلدورف في النهائي بعد الوقت الإضافي (4-3).

يدرك مجلس إدارة نادي برشلونة، مع الأخذ في الاعتبار أن كأس جوان غامبر 2023 يجب أن تُلعب في ملعب الأولمبي مونتجويك، وتم لعب بطولة جامبر بالفعل في مناسبتين على استاد مونتجويك بسبب مشاكل على أرض الملعب في كامب نو أعوام (1990-1991 و 1996-1997).

أقيمت النسخة الأخيرة من كأس جامبر يوم الأحد 7 أغسطس 2022 في كامب نو وفاز فريق تشافي هيرنانديز على يونام المكسيك 6-0 بحضور 83021 متفرجًا.