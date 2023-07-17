إلكاي جوندوان: لطالما شجعت برشلونة ولهذا السبب اخترت "البلوجرانا"!

رشا حسين
GündoğanFC Barcelona
انتقالاتإيلكاي جوندوجانبرشلونةالدوري الإسباني - لا ليجا

أبرز تصريحات إلكاي جوندوان صفقة برشلونة الجديدة

وقع اللاعب إلكاي جوندوان، رسميًا على عقود انضمامه لفريق برشلونة الإسباني لمدة موسمين وتم تقديمه منذ قليل للجمهور ووسائل الإعلام.

وتواجد جوندوان، في المدينة الرياضية "جوان جامبر" رفقة جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة.

وقال نجم برشلونة الجديد: "لقد جئت إلى برشلونة لمواصلة الفوز والنجاح، وكنت دائمًا من مشجعي الفريق، لم أفوت أي مباراة لبرشلونة في عهد فرانك ريكارد وبيب جوارديولا".

وتابع: "أعتقد أن هناك إمكانيات هائلة في الفريق، الموسم الماضي كانوا جيدين للغاية، وسأقدم أفضل ما لدي لمساعدة برشلونة والسنوات المقبلة ستكون أفضل".

وأختتم اللاعب تصريحاته قائلًا: "فخور جدًا بكوني جزءًا من هذا النادي الكبير، ونجوم كثيرين كانوا مثلي الأعلى لعبوا له وأصبحوا أساطير".

وانضم جوندوجان، إلى برشلونة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

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