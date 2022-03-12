إقالته تمت بين الشوطين ..معلق يفقد وظيفته بسبب هدف زياش في كندا!

قام بتأكيد الواقعة عبر حسابه على تويتر

واقعة غريبة حدثت خلال مباراة المغرب وكندا، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم، بسبب هدف النجم المغربي حكيم زياش.

صانع ألعاب تشيلسي افتتح التسجيل لبلاده في غضون 4 دقائق فقط، بالمواجهة التي حسمتها المغرب 2/1 وحصلت من خلالها على صدارة مجموعتها بالمونديال.

المعلق التركي ألبر بكيرتشيجل الذي كان يُعلق على المباراة لقناة "TRT" التركية، ذكر خلال تعليقه أن بلاده تحمل الرقم القياسي لأسرع هدف في تاريخ كأس العالم.

وكانت المشكلة أن الهدف سجله هاكان شوكور في مونديال كوريا الجنوبية واليابان في عام 2002، وهو المهاجم التركي السابق الذي تعرض لمشاكل سياسية في بلاده وغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لموقع "SportBible" فإن المعلق فقد وظيفته بين الشوطين بسبب ذكر اسم شوكور، وهو ما أكده عبر حسابه على موقع "تويتر" الذي اختفى بعد الواقعة.

جدير بالذكر أن المغرب تأهلت إلى دور الـ16 للمونديال في صدارة المجموعة السادسة، لتلعب أمام إسبانيا التي جاءت بالمركز الثاني بالمجموعة الخامسة.