إغراء جيرارد بيكيه يتواصل .. أندريا بيرلو ينضم إلى دوري الملوك!

بيرلو أصبح أحدث الأساطير التي ستشارك في مباريات دوري الملوك..

سيعود أسطورة إيطاليا أندريا بيرلو إلى ملاعب كرة القدم من جديد، لكن هذه المرة في بطولة دوري الملوك، المملوكة جزئيًا إلى جيرارد بيكيه نجم برشلونة السابق.

دوري الملوك شهد انتشارًا واسعًا خلال العام الماضي، بعد مشاركة العديد من الأساطير في مبارياته، مثل إيكر كاسياس، ورونالدينيو، وسيرخيو أجويرو.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت انضمام بيرلو إلى دوري الملوك، بعد سلسلة من التحديات كان على رؤساء الفرق تخمين الأسطورة من خلالها.

وتم وضع 64 خيارًا في صورة، العديد من تلك الخيارات كانت للاعبين سابقين، وتم منح رؤساء الأندية دليلًا لتخمين اللاعبين بإجمالي 10 أدلة، وبعد كل دليل يتم تقليص الخيارات، وفي حالة قرر رئيس نادٍ المخاطرة والإعلان عن اسم اللاعب يحصل إليه إذا كان التخمين صحيحًا أو يُستبعد من السباق في حالة التخمين الخاطئ بالطبع.

وبعد التعرف على النجم، تمكن الصحفي الإسباني جيرارد روميرو من ضم بيرلو إلى فريقه، حيث سيلعب معه في الجولة الخامسة.