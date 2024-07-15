"الماعز والطفل" .. إعلان مبتكر يحتفل بميسي ويامال بعد إنجاز اليورو وكوبا أمريكا!

ميسي ويامال يكتبان التاريخ بطريقتهما الخاصة..

بعد الصورة الشهيرة التي جمعت ليونيل ميسي بالرضيع لامين يامال، التي أثارت ضجة واسعة حول العالم، خلال الفترة الأخيرة، يبدو أن القدر قرر أن يجمع ميسي ويامال مجددًا، ولكنه سيكون لقاءً بين بطلين في نهائي بطولة كبرى.

وكان الفاصل 8 ساعات فقط، بين تتويج الشاب لامين يامال، مع منتخب إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، وفوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا 2024، للمرة الثانية على التوالي، ليتقابل النجمان في نهائي بطولة فيناليسيما 2025، والتي تجمع بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وفي هذا السياق، نشرت شركة الأدوات الرياضية الشهيرة "أديداس"، إعلانًا مبتكرًا، للاحتفال بميسي ويامال، بعنوان "الماعز والطفل"، مع إبراز رقم قميصي اللاعبين (10 و19)، والذي صار حديث العالم، علمًا بأن شعار الماعز يعود إلى كلمة GOAT، والتي ترمز إلى Greatest of all Time، أو (الأفضل في كل العصور).

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ولعب لامين يامال دور البطولة في كأس أمم أوروبا 2024 بألمانيا، حيث تمكن ابن الـ17 عامًا من قيادة إسبانيا للقب، بعد الفوز على إنجلترا بنتيجة (2-1)، على الملعب الأولمبي في برلين، كما سجل يامال هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة خلال مشواره، ليتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، كما حطم العديد من الأرقام القياسية، حيث بات أصغر لاعب يشارك في نهائي البطولات الكبرى، وأصغر لاعب يسجل في تاريخ اليورو.

أما عن ليونيل ميسي، فقد سجل هدفًا وصنع آخر، ليقود منتخب الأرجنتين للفوز بلقب كوبا أمريكا 2024، للمرة الثانية تواليًا، ويصبح اللاعب الأكثر مشاركة في نسخ مختلفة بتاريخ البطولة، كما صار الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ لاعبي كرة القدم، بعد رفع رصيده إلى 45 بطولة، متفوقًا على زميله السابق داني ألفيش.