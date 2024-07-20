إعلان توظيف.. الاتحاد الإنجليزي يحدد شروط "خليفة ساوثجيت!"

أولويات إنجلترا في السنوات المقبلة..

نشر اتحاد كرة القدم إعلانًا عبر منصاته المختلفة وموقعه الرسمي عن وظيفة المدير الفني القادم لمنتخب إنجلترا، حيث أخبر المتقدمين أنهم يجب أن يكونوا قادرين على "الفوز ببطولة كبرى".

واستقال المدرب السابق جاريث ساوثجيت في أعقاب هزيمة إنجلترا أمام إسبانيا في نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 قبل خمسة أيام.

الاتحاد الإنجليزي، الذي قال إنه "حدد بالفعل عددًا من المرشحين"، شارك الآن إعلانًا لمدرب المنتخب الإنجليزي الأول للرجال مع هؤلاء المرشحين.

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ووفقًا للوصف الوظيفي، من الضروري أن يضع المرشح هدف الفوز ببطولة كبرى لأول مرة منذ كأس العالم 1966، وكذلك التأكد من أن إنجلترا لابد أن "تصنف باستمرار كواحدة من أفضل الفرق في العالم".

ومن المتوقع أيضًا أن يتمتع مدرب إنجلترا القادم "بخبرة كبيرة في كرة القدم الإنجليزية، مع سجل حافل في تحقيق النتائج في الدوري الإنجليزي الممتاز أو المسابقات الدولية الرائدة".. وفقًا لمتطلبات الاتحاد الإنجليزي.

تشمل المتطلبات الأخرى وفقًا لشبكة "سكاي" أن يكون المدرب "من ذوي الخبرة في تحديد وإدارة وتطوير اللاعبين المؤهلين للمنتخب الإنجليزي بنجاح"، فضلاً عن أن يكون "مرنًا للغاية".

وأفاد روب هاريس، صحفي سكاي، أن الاتحاد الإنجليزي يعتزم إجراء مقابلات مع مدربين متنوعين يستوفون معايير الوظيفة.

وأشار إلى أن الاتحاد الإنجليزي كان مستعدًا لرحيل ساوثجيت، على الرغم من رغبته في الاحتفاظ بالمدرب الذي قاد إنجلترا إلى نهائي بطولة أوروبا مرتين متتاليتين.