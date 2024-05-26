إعلامي مستاء: حفل تتويج الهلال صادم .. واللاعبون حاولوا التجمل!

ماذا حدث في حفل تتويج الهلال بدوري روشن 2023-2024؟

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أعرب الناقد الرياضي أحمد الشمراني عن صدمته من حفل تتويج الهلال بطلًا لدوري روشن السعودي 2023-2024، معربًا عن تمنيه عدم تكرار مثل هذا الاحتفال مستقبلًا، احترامًا لتاريخ البطل.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

الزعيم توج رسميًا بطلًا للدوري أول أمس الجمعة، في حفل على استاد المملكة أرينا، بعدما كان من المقرر أن يتم الاحتفال في 23 من مايو الجاري عقب نهاية مواجهة الطائي في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من الموسم.

عدم إقامة الحفل عقب هذه المباراة يرجع لكونها نُقلت من ملعب المملكة أرينا، لعدم جاهزية أرضيته عقب إقامة فعالية خاصة بوزارة الترفيه عليه، ليقام اللقاء على ملعب نادي الشباب "استاد الأمير خالد بن سلمان" إلا أن إدارة الليث الأبيض رفضت إقامة مراسم تتويج الزعيم على أرضها واشترطت إقامة المواجهة فقط، هو ما وافقت عليه رابطة دوري المحترفين.

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حول هذا الموقف، علق الشمراني عبر برنامج "المنتصف" قائلًا: "أتمنى مستقبلًا أن يكون التتويج بهذه الطريقة أول وآخر مرة، هذه قناعتي، هذا التتويج قد يصلح لنادي بمباراة استعراضية والنادي يكرم لاعبيه، لكن التتويج الحقيقي بالدوري يتم في نهاية أي مباراة في أجواء كرة القدم".

وأضاف: "لاعبو الهلال حاولوا التجمل من خلال التصريحات لكن الصورة كانت واضحة، أنا صدمت، الهلال يستحق التكريم في الموقع الحقيقي؛ في ملعب كرة القدم، أتمنى هذا الأسلوب ألا يتكرر، الاحتفال يكون في ملعب حقيقي وليس في ملعب خاص كحفل خاص، هذا مقبول فقط حال كان النادي يكرم لاعبيه، لكن التتويج الرسمي مختلف".

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