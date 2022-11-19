إضافة الزيت على النار .. والدة رونالدو تتدخل للهجوم على تين هاج

اشتعال الأزمة بين رونالدو ومانشستر يونايتد مجددًا

أشادت والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، السيدة دولوريس، بمقالة الكاتب البرتغالي لويس أوسوريو الأخيرة عن مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، والذي هاجمه فيها بشدة.

والتزمت دولوريس أفيرو، والدة النجم البرتغالي الصمت بعد مقابلة كريستيانو المثيرة مع بيرس مورجان بينما قامت ابنتيها كاتيا وإيلما بمهاجمة منتقدي اللاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن مع انتشار تقارير صحفية كثيرة عن استعداد مانشستر يونايتد لقطع جميع العلاقات مع اللاعب البرتغالي، خرجت والدته البالغة من العمر 67 عامًا عن صمتها وعبرت عن مشاعرها بوضوح.

وردت والدة رونالدو، على مقال الصحفي والكاتب لويس أوسوريو، الذي نشره على موقع التواصل الاجتماعي " أنستجرام" والذي أكد فيه أن ما يحدث من المدرب وإدارة مانشستر يونايتد شيء يدعو إلى السخرية.

وبعد مقال كبير يمتدح فيه الكاتب الصحفي رونالدو، كتب عن تين هاج: "بقدر ما يذهب الهولندي وإدارة النادي في الأشهر القليلة الماضية أريد فقط أن أضحك".

وأكد على رأي المدرب ألبرتو جواو جارديم، المدير الفني السابق لفريق ماديرا الذي طلب من رونالدو الرحيل.

والدة كريستيانو رونالدو، ردت على المنشور بنشر رابط انستجرام الذي كتب خلاله المقالة، وأضافت رمز تعبيري بالتصفيق، يشير إلى أنها توافق على رأي الكاتب البرتغالي.