"إصبع واحد يكفي" .. تيباس يعود للسخرية من السوبر ليج!

رئيس "لا ليجا" يستغل كل فرصة ممكنة للسخرية من السوبر ليج..

عاد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني للسخرية مجددًا من "السوبر ليج"، واهتمام فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وجوان لابورتا رئيس برشلونة بإطلاق البطولة.

تيباس كان متواجدًا يوم الخميس في حفل تدشين مكاتب نادي خيتافي الجديدة، وتناول خلال تعليقاته مع وسائل الإعلام عددًا من المواضيع، جاء على رأسها "السوبر ليج".

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "as" الإسبانية: "يمكنني العد على إصبع واحد فقط الرؤساء المهتمين بإطلاق السوبر ليج ويجدونه مناسبًا، لا يوجد سوى إصبع واحد".

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وأكد: "الشعور الذي تشعر به معظم الأندية تجاه السوبر ليج مخالف لما يفكر هو فيه، نحن في منافسة قوية وصحية اقتصاديًا".

المؤكد هو أن تيباس يشير في ذلك التصريح إلى فلورنتينو بيريز تحديدًا، حيث يعد رئيس النادي الملكي الشخص الوحيد المتمسك بإعادة إحياء مشروع "السوبر ليج" من جديد.

فيما أشاد تيباس بما يقدمه أنخيل توريس رئيس خيتافي، والعمل الذي يقوم به من أجل النادي، حيث قال: "إنه قائد استثنائي ورجل عظيم، أعتقد أن فلورنتينو ولابورتا يجب أن يتعلما من أنخيل توريس".