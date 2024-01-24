بعد إصابته .. الكشف عن مصير حسان تمبكتي مع السعودية في كأس آسيا

الجماهير السعودية تعيش في رعب خوفًا من خسارة أحد أبرز نجوم المنتخب..

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أثار حسان تمبكتي، مدافع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، الرعب في الوسط الرياضي؛ بعد إصابته الأخيرة أمام قيرغيزستان، ضمن منافسات بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

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الأخضر السعودي حجز بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم آسيا؛ بعد تحقيقه العلامة الكاملة "6 نقاط"، من الفوز على عمان وقيرغيزستان، في الجولتين الأولى والثانية من مباريات المجموعة السادسة.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود، غياب تمبكتي عن مباراة السعودية وتايلاند، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وكتب أباعود عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء: "إصابة تمبكتي (كدمة قوية) في الساق؛ ستغيبه عن لقاء الغد".

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن قلب الدفاع الشاب، سيكون جاهزًا للمشاركة مع المنتخب الوطني، في مباراة دور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا، بشكل رسمي.

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