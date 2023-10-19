الخسارة كبيرة ولكن لا داعي للحزن! .. كيف يمكن للهلال تعويض غياب نيمار؟

من الأنسب لتعويض غياب نيمار عن الهلال؟ وما هو التشكيل الأفضل بدونه؟

SHAHID

وكأن لعنة ما أصابت الهلال السعودي في السنوات الأخيرة، إن كنت ممن يركزون كثيرًا من الحسد، يمكنك أن تعتبر الزعيم "محسودًا"، وإذا كنت ممكن يعتقدون في اللعنات، فربما هي كذلك، أيًا ما كنت تؤمن به، فإن الأزرق وصفقاته الجديدة على مدار السنوات الأخيرة بينهم سر غامض يحتاج للدراسة..

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

على سبيل المثال لا الحصر، النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" انضم للزعيم في صيف 2018 وبعد ست مباريات فقط أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وبعدها بعامين ونصف تعاقد الأزرق مع لاعب الوسط السعودي عبد الإله المالكي من اتحاد جدة، وقبل أن يلمس الكرة في مواجهة رسميًا، أصيب هو الآخر بالإصابة نفسها مع المنتخب السعودي.

والآن وبعد عام ونصف من إصابة المالكي، حان دور الصفقة الجديدة البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي ضربه الصليبي أيضًا خلال فترة التوقف الحالية إبان مواجهة منتخب بلاده مع أوروجواي، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم أمريكا 2026.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

نيمار بالأساس كان بمثابة تعويض للجماهير بعد ضياع صفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فضل إنتر ميامي الأمريكي على الزعيم، لكن القدر قال كلمته وحكم بانتهاء موسم البرازيلي رسميًا، على أمل أن يعود أقوى في الموسم المقبل، فكيف يمكن للزعيم أن يواجه تأثير غيابه خلال المباريات المقبلة؟

أولًا .. ماذا قدم نيمار مع الهلال؟

GOAL AR

صاحب الـ31 عامًا بدأ مسيرته في السعودية بإصابة، فغاب عن أول أربع مباريات للفريق بعد الحصول على توقيعه.

لكنه عاد بعد ذلك وشارك في خمس مباريات في دوري روشن ودوري أبطال آسيا، محرزًا هدف وحيد في البطولة القارية، وصانعًا لثلاثة آخرين، جميعهم في البطولة المحلية، التي تمكن خلالها من تمرير سبع تمريرات مفتاحية كذلك، بخلاف أربع تسديدات على المرمى.

التشكيل الأفضل .. يمكن للهلال تعويض غياب نيمار؟

البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للزعيم، اعتمد على نيمار في الخمس مباريات في مركز صانع الألعاب خلف المهاجم، وليس على الطرف كجناح أيسر، وإن كان قد فعل على فترات قليلة في بعض منها.

اللافت للنظر خلال ذلك، والذي ظهر جليًا تحديدًا خلال مواجهة نساجي الإيراني، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، أن تأثير البرازيل كان أكبر على الطرف، حيث حرية الحركة أكثر، وهو ما منحه المساحة لإحراز هدفه الأول والوحيد آنذاك، لكن لسوء حظه لم تكن تلك المباراة بداية انطلاقته الحقيقية مع الهلال، إذ لم يخض أي مباراة بعدها مع الفريق ولن يفعل كذلك طوال الموسم الجاري!

لنكن واقعيين، خمس مباريات لم تكن كافية للبرازيلي، لكي يفرض بصمته بشكل مؤثر على الزعيم، والجملة الأغرب التي من الصعب ربطها بلاعب بحجم نيمار وربما لن يتقبلها البعض، أنه من المتوقع أن يكون أداء الزعيم أفضل دونه..

نيمار بالأساس في المباريات الماضية لم يتأقلم بشكل كبير مع زملائه، بجانب تحجيم جيسوس له وإبعاده عن الطرف، ما جعله يظهر في صورة "القادم في نزهة"، إذ لم يكن يجيد التحرك بدون كرة وبدى وكأنه يمارس رياضة "المشي" داخل المستطيل الأخضر، لذلك وبناءً على الخمس مباريات، لن يكون غيابه مؤثرًا بدرجة كبيرة، وإن كان من المتوقع أن يفعل مع مرور المباريات.

على كلٍ، السؤال الأهم حاليًا من الأنسب لتعويضه؟

الأنسب حاليًا هو الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز في وسط الملعب، ويبدع خلف المهاجم كصانع ألعاب، المركز الذي يظهر إمكانياته بشكل كبير.

لا يمكن لأحد أن ينكر أداء سافيتش الجيد في وسط الملعب بجوار البرتغالي روبن نيفيش، لكن بحسب ما مر من مباريات، يمكن لجيسوس أن يعتمد على أي لاعب محلي بجوار الأخير كما فعل بالدفع بمحمد كنو، ويتقدم الصربي لتغطية منطقة خلف مواطنه المهاجم ألكسندر ميتروفيتش، أما الأطراف فيتولى أمرها سالم الدوسري على اليسار والبرازيلي مالكوم على اليمين.

التشكيل البديل .. ليس الخيار الأمثل

لكن إن صمم جيسوس على إبقاء سافيتش في وسط الملعب، فوقتها سيتقدم مالكوم لصناعة اللعب بدلًا من نيمار، وعلى اليمين يعوضه البرازيلي ميشايل ديلجادو.

ميشايل لن يقصر في هذه المنطقة رغم أن مركزه الأساسي الجناح الأيسر، لكنه أثبت جودته في كلا المركزين، لكن الخسارة الحقيقية ستكون في فقدان مالكوم لجزء كبير من قوته، إذ يبدع أكثر على الطرف، حيث حرية الحركة.

SHAHID