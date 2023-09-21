إصابة ميسي! .. المصائب تضرب إنتر ميامي في انتصاره العريض على تورونتو

ليس فقط الأرجنتيني من خرج مصاباً

حقق إنتر ميامي انتصاراً عريضاً فجر الخميس على نظيره تورونتو لحساب الدوري الأمريكي قوامه أربعة أهداف مقابل لا شيء، ولكن الحدث الأبرز كان إصابة نجمه ليونيل ميسي، وكذلك جوردي ألبا.

وسجل فاكوندو فارياس هدفاً في الشوط الأول، وأضاف روبرت تايلور ثنائية، توسطها هدف من بنيامين كريماسكي في الانتصار الكبير لميامي.

وخرج ميسي عقب 37 دقيقة فقط من أحداث اللقاء ليدخل تايلور مكانه، كما تعرض أيضاً جوردي ألبا للإصابة وخرج في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول كذلك.

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وقال تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي، مع "Apple TV" أن حالة اللاعبين ستخضع للتقييم في الساعات المقبلة لمعرفة مدى خطورة الإصابة وإمكانية مشاركتهما في المباريات المقبلة.

وكشف الصحفي الأرجنتيني جاستون إيدول أن إصابة قائد بلاده هي نفسها التي عانى منها مع المنتخب وليست جديدة، وأن هناك فرصة حقيقية للحاقه بنهائي كأس أمريكا المفتوحة.

ويلعب إنتر ميامي نهائي كأس أمريكا المفتوحة ضد سينسيناتي بعد ستة أيام في السابع والعشرين من الشهر الجاري، وهو لقاء من خمسة سيلعبها الفريق على مدار الأسبوعين المقبلين لحساب الدوري ومسابقة الكأس.