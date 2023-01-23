إصابة مونديالية السبب وراء تراجع مستوى نيمار!

نيمار يثير قلق باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين، أن هناك شكوك حول جاهزية النجم البرازيلي نيمار، للمشاركة مع فريقه باريس سان جيرمان بالفترة المقبلة بسبب إصابته في كأس العالم، مما أدى لتراجع مستواه.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره بايرن ميونخ بمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا الشهر القادم.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" فإن الحالة البدنية الحالية لنيمار تقلق فريق باريس سان جيرمان.

وفي آخر ظهور للنجم البرازيلي كان يعرج بساقه اليمنى وتعرض لانتقادات قوية بعد الهزيمة أمام رين يوم الأحد الماضي ببطولة الدوري الفرنسي.

ومنذ بطولة كأس العالم قطر 2022 وتعرضه لإصابة في بداية البطولة، ولم يعود النجم البرازيلي لمستواه المعروف، بل وظهر في الكثير من المباريات خارج التركيز وتعرض للطرد ضد فريق ستراسبورج.

وقبل أقل من شهر من المواجهة القوية ضد بايرن ميونخ ببطولة دوري الأبطال هناك تحدي كبير أمام جالتيير مدرب الفريق لإيجاد نظام جيد يتألق فيه نيمار وميسي ومبابي معًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا كان نيمار بخير سيفيد باريس سان جيرمان كثيرًا ولكن لا يزال كاحله لم يلتئم بالكامل وهناك شكوك حول ما إذا كان سيعود إلى أفضل مستوى له أم لا.